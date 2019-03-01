Банк «Зенит» предложил торгово-сервисным предприятиям платежное решение, которое позволяет проводить безналичные расчеты за товары или услуги через Интернет и включает широкий набор возможностей как для интернет-магазина, так и для его покупателей.

В решение включены услуга «Автоплатеж», оплата Samsung Pay и Apple Pay, платежная форма, интеграция с кассовыми решениями от компании «Оранж Дата», говорится в сообщении кредитной организации.

На сайте банка представлена подробная инструкция подключения (технический протокол API). Для персонализированных настроек банк готов осуществить гибкую интеграцию любой сложности. Безопасность обеспечивается проведением трансакций с использованием 3D-Secure-аутентификации.

Подключение к сервису и обслуживание производятся, независимо от оборотов бизнеса клиента, на гибких индивидуальных условиях.