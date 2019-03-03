Банк «Нейва» ввел вклад «Мобильный».

Оформить его можно только в мобильном приложении банка «Нейва Банк 2.0». Срок депозита — 91 день. Процентная ставка — 6,75% годовых. Минимальная сумма составляет 50 тыс. рублей.

Пополнение осуществляется наличными через кассу банка или с использованием карты через банкоматы банка, а также безналичным перечислением на счет по вкладу в течение всего срока вклада.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.