Кредит предоставляется в сумме от 450 тыс. до 10 млн рублей на срок до 20 лет

Компания «Национальная фабрика ипотеки» («Ипотека24») предлагает посетителям портала Банки.ру спецусловия по залоговому кредиту наличными. Для оформления продукта «Кредит под залог квартиры — Банки.ру» необходимо заполнить онлайн-заявку и получить промокод. Предложение действует до 31 марта 2019 года.

Оформление кредита на любые цели под залог недвижимости доступно по ставке, сниженной на 0,1 процентного пункта, — от 11,89% годовых.

«Среди аналогичных предложений на рынке процентная ставка в 11,89% годовых является одной из самых низких», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

Кредит предоставляется в сумме от 450 тыс. до 10 млн рублей на срок до 20 лет.

Подтвердить доход заемщики могут различными способами, возможны привлечение родственников в качестве созаемщиков и учет дополнительных доходов. Рассмотрение заявки осуществляется в течение одного дня. Предложение доступно в том числе для предпринимателей и владельцев бизнеса.



Также всем заемщикам в подарок предоставляется сертификат на 3 тыс. рублей — мультибрендовая подарочная карта Digift Card, которую можно использовать практически в любом магазине, салоне красоты, ресторане.