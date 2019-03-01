Сбербанк с 1 марта по 29 апреля 2019 года снизил ставки по «Потребительскому кредиту без обеспечения» до 11,9% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Ставки снижены для кредитов на сумму от 300 тыс. рублей на срок от трех месяцев до пяти лет.

Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1 процентный пункт. Новая минимальная ставка в рамках акции равна 11,9% (ранее — 12,9%).

При сумме кредита от 300 тыс. до 1 млн рублей ставки составят от 11,9% до 16,9%. По кредитам свыше 1 млн рублей — от 11,9% до 12,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, для остальных заемщиков — от 12,9% до 13,9%. Ставки на кредиты до 300 тыс. рублей остались в прежнем диапазоне — 13,9—19,9% годовых.

Подать заявку на потребительский кредит можно в отделении банка, в веб-версии интернет-банка и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» до 29 апреля 2019 года включительно.