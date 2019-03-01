ЦБ установил официальные курсы валют со 2 марта. Курс доллара понизился на 7,5 копейки, составив 65,8145 рубля (65,8895 рубля на 1 марта). Курс евро уменьшился на 16,43 копейки до 74,8048 рубля (74,9691 рубля на 1 марта).



Российская валюта укрепляется благодаря улучшению внешнего фона и росту нефтяных цен, отмечают аналитики Нордеа Банка Денис Давыдов, Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

«Рубль может получить поддержку на фоне увеличившегося аппетита игроков к рисковым активам после выхода позитивных данных по китайскому PMI (Caixin), который продемонстрировал рост по итогам февраля. Кроме того, позитивным фактором для российской валюты выступает рост нефтяных котировок выше 67 долларов за баррель Brent», — комментируют эксперты.

Тем временем умеренное давление на нацвалюту продолжает оказывать возобновление санкционной риторики после публикации на сайте конгресса США новой версии законопроекта DASKA. Впрочем, она практически полностью повторяет предыдущую, обнародованную летом прошлого года, замечают аналитики Нордеа Банка.

«Кроме того, озвученные инициативы пока не перешли в область более конкретных обсуждений, поэтому рубль довольно умеренно реагирует на возобновление санкционной риторики, которая, однако, не позволяет российской валюте продемонстрировать устойчивое укрепление», — комментируют эксперты.