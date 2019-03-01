Банк «Александровский» ввел вклад «Черника 3.0».

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — шесть месяцев и один год. Процентные ставки при открытии вклада в офисе составляют 7,5—7,7%, в интернет-банке — 7,7—7,9% годовых.

Дополнительные взносы принимаются суммами от 10 тыс. рублей не позднее 60 дней до окончания срока вклада. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Совершение расходных операций условиями вклада не предусмотрено. При досрочном расторжении договора начисление процентов происходит по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Предложение действительно в период с 1 марта по 31 мая.