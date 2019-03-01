Экстренный вебинар «Сказка — ложь: Минтруд, сокращения в банках и куда бежать, если вы в зоне риска», который проведет «Антирабство» при поддержке Банки.ру, состоится 5 марта в 19:30 мск.

На днях Минтруд заявил, что грядут сокращения в банковском секторе. А затем очень быстро передумал и сказал, что сокращений не будет. Кажется, кто-то что-то недоговаривает, но истина где-то рядом! Если у вас, как и у нас, все смешалось, предлагаем разобраться вместе.

В ходе вебинара основатель сервиса поиска работы «Антирабство» Алена Владимирская и эксперт портала Банки.ру Юлия Кошкина перейдут от намеков к фактам и расскажут:

действительно ли под сокращения попадет почти 115,7 тыс. человек преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге;

что на самом деле происходит в банковском секторе и чего ожидать его работникам;

можно ли верить заявлениям Минтруда (и если да, то которым из них);

и, конечно, что делать тем, кто все же останется без работы (а такие будут).

Участие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке .