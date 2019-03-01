Банк «Россия» в период с 1 марта по 31 мая предлагает открыть вклад «Весеннее настроение».

Сумма первоначального взноса — от 3 тыс. рублей. Сроки: один, три, шесть, девять месяцев и один год. Доходность вложения составляет 6—7,15% годовых.

Без ограничений по сумме можно пополнять вклады сроком от шести месяцев. Допвзносы не принимаются в течение последних 100 дней. Выплата процентов — в конце срока.

«При увеличении суммы вклада до следующего порогового значения устанавливается соответствующая ему новая процентная ставка. Досрочное расторжение договора происходит по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.