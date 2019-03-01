Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение закрыть офис нефтяной госкомпании PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

«Я хотела бы заявить, что президент Николас Мадуро дал распоряжение лиссабонскому отделению PDVSA закрыть это отделение и перевезти офис в Москву», — пояснила Родригес.

Она добавила, что Каракас будет предпринимать законные шаги по возврату своих активов в других странах, где они были переданы оппозиции.

«Венесуэла будет предпринимать законные шаги для того, чтобы гарантировать наше право на защиту, на разбирательства и возврат наших законных активов, интересов в тех странах, где это необходимо», — заявила вице-президент страны.

Что касается сотрудничества с Москвой, то Каракас готовится к подписанию новых договоров с Россией по углублению сотрудничества.

«Пятого декабря прошлого года президент Николас Мадуро был здесь, в России, с официальным визитом, и были подписаны новые договоры. И мы готовимся к расширению нашего сотрудничества, к новым договорам, как и выполнению 264 договоров, которые уже существуют», — сказала Родригес и пояснила, что уже в апреле текущего года пройдет встреча межправительственной комиссии РФ и Венесуэлы, в ходе которой будут заключены новые соглашения.