Гендиректору Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву предложили стать медиатором между конфликтующими акционерами банка «Восточный» — фондом Baring Vostok (владеет 51,62%) и Артемом Аветисяном (32,02%). Об этом РБК рассказали два знакомых Дмитриева и подтвердил источник, знакомый с менеджерами Baring Vostok.

Взять на себя функцию медиатора Дмитриеву предложила одна из сторон конфликта, сказал источник РБК, не назвав инициатора. «Роль медиатора предполагает ответственность за результат», — говорит знакомый Дмитриева.

Дмитриев отказался от комментариев через пресс-службу РФПИ, также поступил представитель Baring Vostok. РБК направил вопросы Юсупову, с Аветисяном связаться не удалось.

Накануне, 28 февраля 2019 года, Мосгорсуд оставил под стражей Калви до 13 апреля по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Калви предложил заявившему на него в ФСБ миноритарному акционеру банка «Восточный» Шерзоду Юсупову продать спорные акции компании IFTG за 2,5 млрд рублей и закрыть уголовное дело.