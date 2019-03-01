СДМ-Банк предлагает новый вклад «Театральный», приуроченный к Году театра в России.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей или 1 тыс. долларов. Срок — 181 и 367 дней.

Доходность в рублях составит 6,8—7,7%, в долларах — 2,25—2,95% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Досрочное расторжение договора возможно по ставке вклада до востребования. Проценты выплачиваются ежемесячно на банковскую карту «Театральная» или другую карту банка.

Оформить депозит можно до 30 июня.

«Депозит предусматривает специальные условия, которые позволяют вкладчикам повысить изначальную процентную ставку: при оплате с помощью карты «Театральная» любого билета в театр процентная ставка увеличивается на 0,05% годовых. В течение всего срока действия вклада максимальное повышение ставки может составить 0,2% годовых», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.