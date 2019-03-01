Российские нефтяные компании договорились продолжать выполнять соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи на встрече в Минэнерго РФ, сказал журналистам после встречи вице-президент «ЛУКОЙЛа» Равиль Маганов.

«Выполнять ранее достигнутые договоренности», — ответил он на вопрос об итогах встречи с представителями нефтяных компаний. Он уточнил, что речь идет о выполнении договоренностей к апрелю.

Ранее министр энергетики России Александр Новак также говорил, что Россия планирует к концу марта — началу апреля выполнить обязательства в сделке ОПЕК+.

Маганов сказал, что продление сделки ОПЕК+ на встрече не обсуждалось.

Российская нефтяная компания «Роснефть» полностью выполняет условия сделки ОПЕК+, соблюдая квоты сокращения добычи, сказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.