Страховой дом «ВСК» будет оказывать Российскому союзу автостраховщиков (РСА) услуги по оформлению компенсационных выплат по ОСАГО. 1 марта этот сервис появился у жителей Москвы и Московской области.

В соответствии с условиями договора, САО «ВСК» будет принимать и рассматривать заявления на получение компенсационной выплаты по ОСАГО в соответствии с нормами, содержащимися в главе III федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а также защищать интересы РСА в судах по спорам, связанным с такими выплатами.

По закону «Об ОСАГО» РСА производит выплаты из гарантийного фонда с 2004 года в случаях, когда страховая выплата не может быть осуществлена. Так, союз возмещает вред, причиненный жизни и здоровью, в случае банкротства или отзыва лицензии у страховой компании, а также когда виновник ДТП неизвестен или у него отсутствует полис ОСАГО. Вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению только в случае банкротства или ухода страховой компании с рынка.

С 1 марта обратиться за компенсационной выплатой по ОСАГО можно, направив по почте заявление и необходимые документы в адрес Российского союза автостраховщиков или САО «ВСК», а также подать документы лично в офисе РСА или центре урегулирования ВСК.