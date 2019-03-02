«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Выбраться из бедности можно будет, заключив контракт с государством. Такой способ поддержки граждан использовали во время Великой депрессии в США, в Западной Европе после войны, а теперь решили и в России. По мнению президента РФ Владимира Путина, социальный контракт способен помочь миллионам семей подняться по лестнице доходов с самого низа. В течение пяти лет такой формой поддержки смогут воспользоваться 9 млн человек, то есть почти половина тех, кто попадает в число бедных. Подробнее о том, что такое социальные контракты и откуда государство возьмет на это деньги, читайте здесь.

• Билеты на театральные постановки с именитыми актерами и концерты популярных групп (особенно зарубежных), брендовые вещи и дорогие гаджеты — все это неизменно вызывает спрос у большого количества потребителей. И так же неизменно ведет к росту количества мошенников, которые якобы готовы дать скидку на желанную покупку или достать дефицитный товар. Рассказываем, как вычислить легальный интернет-магазин и не завести данные своей карты в фейковый платежный шлюз.



• Люди могут испытывать по отношению к деньгам как любовь, так и ненависть. С одной стороны, можно любить деньги, так как они позволяют делать покупки и получать эмоции, которые связаны с этими покупками. С другой — при их недостатке или отсутствии может возникнуть ощущение, что они контролируют нашу жизнь и мы являемся их рабами. Разберем, когда адекватное отношение к деньгам перерастает в болезненное.



• Высокие цены на нефть и пауза в торговой войне удерживают рубль у годовых максимумов. Но это затишье временное: готовящиеся антироссийские санкции способны отправить нашу валюту в очередной нокдаун. О том, могут ли новые ограничения привести к девальвации российской валюты, читайте в тексте «С рублем у санкций на краю».

