БКС Банк предлагает новую дебетовую карту категории Visa Platinum в рамках пакета More.

Плата за выпуск карты не взимается. Стоимость обслуживания пакета составляет 250 рублей в месяц (первый месяц обслуживания — бесплатный), а при обороте более 35 тыс. рублей в месяц плата не взимается.

По карте предусмотрена программа «БКС Бонус», в рамках которой начисляются бонусные баллы: 2% от суммы операции — при покупках на сумму от 20 тыс. рублей в месяц, 3% — при покупках как минимум на 60 тыс. в месяц, до 7% — за покупки через сервис «БКС Бонус». Один бонусный балл равен одному рублю.

«Потенциальным клиентам, которые любят путешествовать, стоит обратить внимание на данный продукт, так как списание бонусов происходит именно в категории «Путешествия», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.

Выдача наличных в банкоматах и ПВН банка осуществляется бесплатно. В банкоматах/ПВН других кредитных организаций комиссия также не взимается при сумме до 150 тыс. рублей, при более крупных суммах составляет 1,5%, минимум 200 рублей.

«Безусловно, возможность отмены платы за обслуживание и бесплатного снятия наличных в банкоматах других банков в сумме до 150 тысяч рублей является положительным моментом при выборе дебетовых карт. Пакет услуг оформляется при условии подачи заявки на оформление через дистанционные каналы в Москве», — указывает эксперт Банки.ру.