От потопа и террористов можно защититься со скидкой

Банки.ру совместно со страховой компанией «Альянс» (российское подразделение страхового концерна Allianz) запускает спецпредложение, которое будет действовать до конца марта — посетители портала могут застраховать квартиру онлайн по программе Allianz Happy Home со скидкой 20% и сроком на 12 месяцев.



Программа подразумевает индивидуальный подбор условий непосредственно на сайте страховщика: можно выбрать максимальное покрытие или остановить свой выбор на минимальных опциях.



Allianz, имеющий почти 30-летний опыт работы в России и 130-летний опыт работы на мировом страховом рынке, разработал уникальное страховое решение: для получения индивидуального предложения достаточно ввести только точный адрес квартиры. Программой предусмотрены индивидуальные условия страхования, быстрое урегулирование убытков и сервисы Allianz Global Assistance: услуги сантехника, электрика, а при наступлении страхового случая — уборка в квартире, охрана, предоставление гостиницы для жильцов на время приведения квартиры в жилое состояние.

Для приобретения полиса по спецпредложению необходимо подать заявку на сайте Банки.ру и получить ссылку с промокодом.



После этого клиент переходит на сайт СК «Альянс» и выбирает пакет рисков и опций. Застраховать можно конструктивные элементы квартиры, внутреннюю отделку, движимое имущество и гражданскую ответственность перед третьими лицами.

После подбора индивидуальных условий и расчета стоимости полиса клиент вводит промокод, оплачивает онлайн страховую премию со скидкой 20% и получает электронный полис на e-mail.