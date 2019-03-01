Банк «Восточный» с 1 марта 2019 года вносит изменения в условия бонусной программы по дебетовой карте «Тепло». Продукт стал более привлекательным для клиентов, готовых перевести свою заработную плату или пенсию в банк.

Как и прежде, за оплату услуг ЖКХ и покупки в аптеках вознаграждение составляет 5%, но не более 1 тыс. рублей в месяц. Теперь к этим категориям банк добавил оплату проезда в общественном транспорте. При этом бонус стал доступен только тем клиентам, которые получают пенсию или заработную плату на карту. За прочие покупки все клиенты получают вознаграждение в размере 1%. Максимальная сумма операций в месяц для расчета бонусов — 100 тыс. рублей (прежде — 60 тыс. рублей).

По новым условиям баллы могут быть направлены на возмещение полной стоимости любой покупки (ранее — только за оплату услуг ЖКХ и в аптеках), в том числе совершенной в интернет- или мобильном банке в течение 90 дней.

Также для пенсионеров и зарплатных клиентов предусмотрено бесплатное обслуживание карты и начисление процентов на остаток от 10 тыс. до 500 тыс. рублей по ставке 7% годовых. Если зарплатные или пенсионные отчисления на карту не поступают, ставка составит 2% годовых, а стоимость обслуживания будет бесплатной только при поддержании остатка свыше 30 тыс. рублей, в противном случае плата составит 99 рублей в месяц.

«Банк предлагает выгодные условия при переводе пенсии или заработной платы на карту — бесплатное обслуживание, повышенные cash back и процент на остаток. Карта «Тепло» ориентирована именно на эти категории клиентов», — отмечает эксперт по банковским картам Ольга Станчак.

При переводе пенсии на карту банк дарит пенсионерам 150 приветственных баллов и бесплатное участие в течение десяти месяцев в программе «Крепкое здоровье», которая предусматривает удаленные консультации врача-терапевта, организацию платной медицинской помощи и консультации по аптечным товарам, а также дополнительные скидки и привилегии.