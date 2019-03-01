Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта 2019 года составил 3 трлн 887 млрд 883,6 млн рублей, что эквивалентно 59 млрд 125 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина России.



Как сообщалось ранее, на 1 февраля 2019-го объем ФНБ составлял 3,904 трлн рублей, что эквивалентно 59,056 млрд долларов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2018 года по 28 февраля 2019-го составила 82,5 млн долларов, что эквивалентно 5 млрд 422,3 млн рублей.



Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 28 февраля 2019-го составила отрицательную величину, равную минус 148 млрд 164 млн рублей.

«ВЭБ.РФ» в феврале досрочно вернул в ФНБ часть размещенных на его депозитах средств на 170,6 млн рублей, заключили в ведомстве.