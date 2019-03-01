Сбербанк снизил процентные ставки по кредитным картам, оформляемым на стандартных условиях, на 2 процентных пункта.

Теперь процентная ставка по «классической» карте «Подари жизнь», «золотой» карте «Подари жизнь», «классической» карте «Аэрофлот», «золотой» карте «Аэрофлот», «Классической кредитной» и «Золотой кредитной» составляет 25,9% годовых (ранее — 27,9%), а по «Премиальным» картам (Black Edition и Visa Signature) — 23,9% (прежде — 25,9%).

Остальные условия остались без изменений.

Комиссия за первый год обслуживания «Классической кредитной» и «Золотой кредитной» карт не взимается. Со второго года плата составит 750 рублей в год по «Классической кредитной» и 3 тыс. рублей в год по «Золотой».

Ежегодная стоимость обслуживания «классических» карт «Аэрофлот» и «Подари жизнь» составляет 900 рублей, а «золотых» карт «Аэрофлот» и «Подари жизнь» — 3,5 тыс. рублей. Плата за годовое обслуживание «Премиальных» карт составляет 4,9 тыс. рублей.

Максимальный размер кредитного лимита по «Премиальным» картам составляет 600 тыс. рублей, а по всем остальным вышеперечисленным картам — 300 тыс. рублей. Также по всем карточным продуктам предусмотрен льготный период кредитования до 50 дней на безналичные операции по оплате товаров и услуг.

Комиссия за снятие денежных средств в устройствах банка взимается в размере 3% от суммы, но не менее 390 рублей, в кассах и банкоматах сторонних кредитных организаций — 4% от суммы, минимум 390 рублей. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.



«Снижение процентных ставок на 2 процентных пункта позволит продуктам банка соответствовать среднерыночным и стать более привлекательными для клиента», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.