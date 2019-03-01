Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи просел на 0,29% и составил 2 478,01 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,08%, до отметки 1 187,35.

Бумаги Сбербанка просели в цене на 0,63%, «Газпрома» — 1,42%, «АЛРОСы» — на 0,16%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,11%, Московской биржи — на 0,37%.

«Пятница для российского фондового рынка ничем принципиально не отличается от последних двух торговых дней — те же шатания в диапазоне, то же отсутствие торговых идей, те же попытки скорректироваться с оглядкой на «а вдруг рано». Индекс Мосбиржи в результате остается около 2 480 пунктов, среднесрочный торговый диапазон — известный нам «боковик» 2 450—2 500 пунктов. Индекс РТС чуть сполз под 1 190 пунктов, но и здесь актуальным сохраняется коридор 1 180—1 190 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.