Ряд банков с 1 марта внесли изменения в условия по картам в части бонусных программ, cash back и ставки по кредитам.

Так, Фора-Банк предлагает повышенный cash back в 7% по дебетовым и кредитным картам «Все включено Platinum», «Премиальная» и 5% по картам «Все включено Gold» в категориях «оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования)», «товары для дома», «садовые принадлежности (в том числе для ухода за газонами)» (при покупках в розницу). Максимально можно получить 10 тыс. рублей в месяц по «золотой» карте и 20 тыс. рублей по «платиновой».

Кредит Европа Банк запустил акцию по Card Credit Plus «Улетные выходные».

По условиям акции банк к 1%, предусмотренному за покупки по карте Card Credit Plus, дополнительно начислит 2% при покупке на сумму от 1 тыс. рублей в категории «аптеки» (максимум 200 баллов в месяц, максимум 600 баллов за период акции), 4% при покупке от 1,5 тыс. рублей в категории «АЗС и СТО» (максимум 400 баллов в месяц и 1,2 тыс. баллов за период акции) и 1% при покупке от 2,5 тыс. рублей в категории «супермаркеты» (максимум 400 баллов в месяц и 1,2 тыс. баллов за период акции). Дополнительные баллы начисляются за покупки в выходные дни со 2 марта по 2 июня 2019 года.

«Ренессанс Кредит» в марте начислит баллы в размере 5% в категориях «флористика» и «развлечения» (вместо категории «бытовая техника и электроника») по кредитной карте. Как и прежде, предусмотрен возврат 1% за любые безналичные покупки. Потратить бонусы можно будет в категории «ювелирные украшения» (прежде — «косметика и красота») по курсу 1 рубль — 1 бонус. Также накопленные бонусы можно использовать для оплаты услуг ЖКХ и мобильной связи в интернет- и мобильном банке, но уже по курсу 1 рубль — 2 бонуса.

Промсвязьбанк меняет промокатегории по карте Orange Premium Club. В период с 1 марта по 31 мая 2019 года по кешбэк-программе будут начисляться баллы в размере 9% в категориях «цветы», «подарки», «кафе, рестораны, фастфуд» (ранее — «кино», «театры», «кафе, рестораны, фастфуд»). Максимальная сумма вознаграждения — 5 тыс. баллов в месяц.

Банк «Ак Барс» подключает держателей карт Mastercard к программе лояльности (ранее она предусматривалась только по Visa). По картам Emotion и Generation начисляются повышенные баллы — 6 и 10 соответственно за каждые потраченные 100 рублей по программе «Универсальные мили». По остальным картам начисляется 2 балла за каждые 100 рублей. Также держатели могут выбрать программу лояльности одного из партнеров банка: S7 Airlines, «Перекрестка», «Пятерочки», аптечной сети «36,6», «Горздрава», «АльфаСтрахования», «М.Видео», «Одноклассников». При подключении программы лояльности начисление cash back не производится.



Райффайзенбанк по кредитным картам «110 дней», «Все сразу», «Наличная», Travel Rewards и Austrian Airlines снизил процентные ставки, действующие при операциях по безналичной оплате товаров и услуг, на 0,5 процентного пункта. Теперь ставки устанавливаются в диапазоне 26,5—31,5% годовых (ранее — 27—32%). По карте Gold Package ставка теперь равна 26,5% (прежде — 27%). По прочим операциям процент за пользование кредитными средствами не изменился и составляет 39% годовых. Для карт Austrian Airlines Black Edition и Travel Premium Rewards, как и раньше, действует единая процентная ставка на все операции, теперь она равна 26,5% годовых (ранее — 27%).