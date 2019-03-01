Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 14 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,77 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 18,02 тыс. сделок на сумму порядка 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,6—65,92 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени достиг 74,86 рубля, опустившись на 14 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,9 тыс. сделок примерно на 384,2 млн евро по курсам от 74,71 до 75,02 рубля за евро.

«Внешний фон тем временем остается непростым для России. Есть санкционные риски, как бы ни хотелось их не замечать. Есть слабость нефтяных «быков», которые не смогли пробить отметку 67 долларов за баррель Brent и отступают. На рубль параллельно с этим давят снижение валют развивающихся экономик и инфляция в РФ... Рубль фактически на этой неделе и не двигался особенно. У валюты как будто сформировался иммунитет и к хорошим, и к плохим новостям, и одним только присутствием Центробанка РФ на рынке это объяснить невозможно. Может быть, инвесторы экономят силы перед очередным выпадом США в адрес России. В том случае, если антикремлевский законопроект DASKA получит четко обозначенные сроки, рубль не устоит и снизится», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.