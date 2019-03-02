Банк «Союз» с марта изменил категорию, в которой начисляются повышенные бонусы за покупки по картам.

Теперь банк будет начислять баллы в категории «цветы» (ранее — «спортивные товары») по дебетовым и кредитным картам «Мой бонус» в размере 8%, по дебетовым и кредитным «Премиальным» картам — в размере 10%. В остальных категориях покупок начисляется 2% по картам «Мой бонус» и 3% — по «Премиальным». За одну операцию может быть начислено не более 3 тыс. баллов.

Бонусные баллы в дальнейшем можно потратить на приобретение товаров из каталога, представленного на сайте банка, покупку авиа- и железнодорожных билетов и бронирование отелей (1 рубль равен 1 бонусному баллу).



Прочие условия по картам не изменились.