Дальневосточный Банк запустил весеннюю акцию для клиентов — держателей карт «Мир Cash back».

Так, банк начисляет и выплачивает держателю карты вознаграждение в размере 10% от суммы покупок в категориях «кино» и «развлечения».

Также предусмотрен возврат 0,5% в категориях «авиабилеты», «АЗС», «автосервис», «аптеки», «ж/д билеты», «животные», «книги и канцелярия», «красота», «музыка, искусство», «одежда, обувь», «рестораны, кафе», «спорт», «туризм», «сувениры», «фастфуд» и «duty free» и 5% — в одной из перечисленных категорий по выбору клиента (смена категории допускается не чаще одного раза в месяц).

Общая сумма возврата по одной карте, в том числе по акции, не может превышать 3 тыс. рублей за календарный месяц; cash back не начисляется в случае, если суммарный объем операций по базовой категории в отчетном периоде не превышает 15 тыс. рублей.



Акция действует до 31 марта 2019 года.

