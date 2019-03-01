Государственная пенсия немецких пенсионеров занимает небольшую часть, помимо нее есть дополнительные программы страхования, в которых они активно участвуют, заблаговременно планируя будущую пенсию. Россияне же откладывают вопросы пенсионного обеспечения на потом, заявил в интервью RNS глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«У немецких пенсионеров государственная пенсия занимает очень небольшую часть. Помимо нее есть дополнительные программы страхования, в которых они активно участвуют, заблаговременно и скрупулезно составляют свой жизненный план и будущую пенсию. Наши граждане в силу разных причин часто все откладывают на потом. Если это сейчас им для жизни не нужно, то они этим не интересуются – ну что будет через 30 или 40 лет? Мы считаем это неправильным», — сказал он.

Он отметил, что в этой связи ПФР намерен более активно продвигать информацию о возможностях пенсионного страхования, добровольном страховании.

«Гражданин приходит к нам, узнает о низком размере пенсии, начинает задавать вопросы и выясняет, что нужно было заботиться об этом заранее. Наша задача — рассказать об этом гражданину как можно раньше, чтобы с первых дней своей трудовой деятельности он знал, как себя вести», — добавил Дроздов.

Глава ПФР подчеркнул, что на это будет направлена программа «Моя пенсия», в рамках которой будет запущена персональная роботизированная рассылка с информацией о трудовом стаже, накопленных пенсионных баллах и возможностях повышения пенсионного обеспечения.

«Мы начнем делать рассылку автоматически, когда человеку исполнится 45 лет, и дальше каждые три года будем информировать о том, как у него меняются права вплоть до пенсии. Запустить этот проект планируем со следующего года», — отметил Дроздов.