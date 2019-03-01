Агентство по страхованию вкладов 28 февраля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с бывших топ-менеджеров и совладельцев Росавтобанка — председателя правления Вадима Пешкова, Александра Кулакова, Инги Девятериковой и Елены Шмаковой — убытков в общем размере более 1,034 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано в пятницу, 1 марта, на сайте АСВ.

Лицензия у Росавтобанка была отозвана 4 марта 2016-го, а 18 мая того же года он был признан банкротом. На АСВ были возложены функции конкурсного управляющего.

«В ходе конкурсного производства установлено, что бывшими руководителями банка совершены действия по выводу из банка ликвидных активов путем замещения их на ссудную задолженность технических юридических лиц», — указывает АСВ. Как поясняется, по закону такие обстоятельства являются основанием для привлечения данных лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения банку причиненных убытков.



Летом 2016-го сообщалось, что ЦБ обнаружил признаки вывода активов из Росавтобанка на 2,6 млрд рублей.

