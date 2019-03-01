Альфа-Банк с 1 марта снизил минимальную сумму депозита «Львиная доля» при его оформлении в интернет-банке «Альфа-Клик» или мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. рублей. При открытии депозита в отделении или через телефонный центр минимальная сумма размещения равна 500 тыс. рублей.

Депозит «Львиная доля» можно оформить до 31 марта этого года. Срок размещения — от одного до трех лет. Выплата процентов производится в конце срока с ежемесячной капитализацией процентов.

Альфа-Банк предлагает открыть новый вклад «Львиная доля» Альфа-Банк предлагает открыть новый вклад «Львиная доля».

Уровень доходности варьируется от срока размещения средств. «Так, при открытии вклада на один год ставка составляет 7,5%, на три года — 8,1% годовых», — говорится в релизе банка (согласно информации на его сайте, это ставки с учетом капитализации процентов).



Пополнение счета, частичное снятие средств и автоматическое продление вклада не предусмотрены.

