Мосгорсуд в пятницу признал законным заключение под стражу директора финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд оставил жалобу защиты на избрание Дельпалю меры пресечения в виде содержания под стражей без удовлетворения», — сказал собеседник агентства.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест пяти фигурантов дела. Главный фигурант дела — основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви — отрицает вину и называет уголовное дело следствием корпоративного спора с акционерами банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном.