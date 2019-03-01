ВТБ резко снизил ставки по валютным вкладам, говорится в исследовании Frank RG.

Максимальная эффективная ставка для депозитов в долларах по продукту «Прайм» составляет 3,82% (ранее — 4,11%). Для массовых клиентов максимальная эффективная ставка уменьшилась на 1,1 процентного пункта с 3,59% до 2,49%. В линейке продуктов «Привилегия» максимальная эффективная ставка упала с 3,9% до 3,58%.

По данным Frank RG, в январе 2019 года приток на валютные вклады и счета составил 1,396 млрд долларов, из них 1,358 млрд — на срочные вклады. В декабре 2018-го вкладчики ВТБ принесли на срочные депозиты 1,08 млрд долларов, а за весь прошлый год — 1,13 млрд. То есть январский приток денежных средств в валютные вклады превысил результат всего 2018-го.

«Пока еще ставка в ВТБ — одна из самых выгодных на российском рынке, но население несет в госбанк валюту с такой скоростью, что сам ВТБ уже начинает снижать ставки по вкладам. Но еще можно успеть, по некоторым продуктам ставки все еще очень привлекательны», — отметили в Frank RG.



«Мы приняли это решение, исходя из конъюнктуры рынка», — пояснила «Ведомостям» действия банка пресс-служба ВТБ.

