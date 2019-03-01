Арбитражный суд Московского округа подтвердил отказ Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества трех контролировавших банк «Адмиралтейский» лиц на сумму 1,9 млрд рублей.

АСВ обжаловало в кассации определение Арбитражного суда Москвы от 27 сентября и постановление апелляции от 21 ноября 2018 года. Как отметил тогда арбитраж, заявитель не представил доказательства, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта либо причинить значительный ущерб заявителю.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении экс-руководства банка к ответственности и взыскании с них 1,9 млрд рублей убытков. Заявитель просит взыскать денежные средства с Елены Червяковой, Нины Максименко и Иванса Кузнецовса.

В ходе проверки обстоятельств банкротства банка «Адмиралтейский» было установлено, что до отзыва лицензии контролирующими банк лицами были приняты решения о выдаче кредитов техническим юридическим лицам. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам. Также выявлен факт выдачи технического (заведомо невозвратного) кредита физическому лицу в отсутствие ликвидного обеспечения.