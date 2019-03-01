Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Акция», 28 февраля направило в Арбитражный суд Ивановской области заявление о взыскании убытков с его бывших должностных лиц в размере около 426,863 млн рублей. АСВ сообщает об этом на своем сайте в пятницу, 1 марта.

Ответчиками по иску указаны Паевская-Хаченкова М. С., Косинов И. В., Брагин Е. К., Антонова Д. Д., Лаптев В. А., Низов С. В., Сидоров Л. А. Уточним, что Иван Косинов был членом совета директоров банка и возглавлял его правление, в которое также входили Евгений Брагин и Дарья Антонова. Виктор Лаптев занимал пост председателя совета директоров, Сергей Низов и Лев Сидоров были членами совета. Некоторые из топ-менеджеров на момент отзыва лицензии у банка или ранее являлись его совладельцами.

«В ходе конкурсного производства установлено, что члены органов управления банком принимали решения о выдаче кредитов техническим юридическим лицам, замещении рыночных активов на векселя технических компаний, расторжении договоров залога недвижимого имущества, обеспечивающих техническую ссудную задолженность, приобретении объекта недвижимости по завышенной стоимости, внесении денежных средств в уставный капитал технической компании, что причинило банку ущерб», — говорится в сообщении АСВ.



Лицензия у банка «Акция» была отозвана 3 марта 2016 года.