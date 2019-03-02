Чувство налогоплательщика мало развито в России, люди не интересуются тем, куда уходят их налоги. А 50% опрошенных ведомством считают, что Счетная палата занимается подсчетом голосов на выборах. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть вас почему-то мало интересует, куда тратят деньги. Чтобы спросить в своем районе, в своей области, почему не отремонтированы дороги, нужно понимать, как вообще деньги распределены», — заявил глава СП.

Он отметил, что без поддержки гражданского общества, которое интересуется, как реализуются национальные цели, сложно будет достичь высоких результатов.

Кудрин напомнил, что один из ведущих проектов Счетной палаты, который сейчас реализуется, — это мониторинг исполнения национальных целей и проектов.

«Мы будем оценивать, насколько правительство движется по исполнению своих намеченных целей и показателей нацпроектов, но мы будем оценивать, насколько адекватны методы анализа этих данных», — добавил он.