Эффективность цифровизации ведомств в России низкая, несмотря на ежегодные затраты на нее в размере 100 млрд рублей, базы данных большинства министерств недостоверные и редко обновляются. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Дне открытых данных в Фонде развития интернет-инициатив.

«Качество настолько разное, просто как небо и земля. Есть передовые министерства, где читаемые материалы или более-менее репрезентативные данные, но в большинстве случаев это очень слабые базы данных, недостоверные, необновляемые, ими очень тяжело пользоваться. У нас в год сейчас тратится 100 миллиардов рублей на информатизацию всех министерств и ведомств. Мы можем, конечно, сказать про низкие эффективность и результативность такой информатизации», — заявил Кудрин.

По его словам, СП работает над мерами, которые смогут поднять уровень информатизации ведомств так, чтобы это была единая правительственная платформа с равным качеством всех информационных ресурсов для их взаимодействия и обмена данными. Кудрин отметил, что национальная программа «Цифровая экономика» тоже этому послужит.

Он также сообщил, что концепция цифровизации самой Счетной палаты будет принята в течение месяца. «Она подготовлена на три года — это первый этап. Базируется на том, как улучшить работу систем и баз данных для целей улучшения работы наших аудиторов. Моя мечта — чтобы за шесть лет 30% нынешней рутинной работы перевести в цифру и сделать дистанционной», — сказал Кудрин.