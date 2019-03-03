В Екатеринбурге вынесен приговор одному из организаторов финансовой пирамиды за мошенничество на 47,9 млн рублей. По решению суда Антон Демин проведет три года в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Установлено, что в период с марта 2012 года по ноябрь 2013-го Антон Демин, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Евгением Кравцовым, используя иных лиц, не осведомленных об их преступном умысле, совершил хищение путем обмана денежных средств кредитных организаций», — говорится в сообщении ведомства.

Так, Демин и Кравцов изготавливали для указанных граждан фиктивные справки 2-НДФЛ и вносили записи в трудовые книжки о том, что они якобы трудоустроены в одну из подконтрольных им организаций, вводя банки в заблуждение относительно платежеспособности этих лиц.

Полученные кредитные денежные средства граждане передавали подсудимым и за это получали разовое денежное вознаграждение. При этом Демин и Кравцов уверяли граждан, что деньги вкладываются в сверхприбыльные проекты. С физлицами от имени Демина заключался договор, согласно которому возглавляемое ими общество якобы должно было погасить взятые кредиты, однако злоумышленники не исполнили взятые на себя обязательства.

В результате было похищено свыше 47,9 млн рублей.

Кроме того, в январе 2014 года Демин, используя лицо, не осведомленное о его преступном умысле, обманом похитил деньги, принадлежащие трем кредитным организациям, на общую сумму свыше 400 тыс. рублей.

По совокупности преступлений Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Демину три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



«Октябрьский районный суд Екатеринбурга Свердловской области на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Антона Демина, 1984 г. р. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах»)», — отмечается в сообщении.

В январе 2019 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил Евгения Кравцова за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»), к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.