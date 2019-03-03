Общие показатели роста британских компаний, занятых в сферах производства, обслуживания и распространения в феврале упали до минус 3%, сообщается на сайте Конфедерации британской промышленности (CBI). Это самые низкие показатели с апреля 2013 года, заявили в CBI. Тогда британская экономика еще не оправилась от последствий мирового экономического кризиса, подчеркнули в Reuters.

К маю текущего года данные показатели могут снизиться до минус 4%, отметили в CBI. При этом падение коснется сфер обслуживания и производства, тогда как занятые распространением компании покажут рост, заявили в Конфедерации британской промышленности.

Главный экономист CBI Рэйн Ньютон-Смит связывает происходящее с возможным выходом из Евросоюза без заключения сделки. «Все больше и больше компаний тормозят инвестиции, и ежедневные деловые решения становятся все более проблематичными», — сказал он. Если парламент не придет к соглашению об условиях Brexit, экономике Великобритании будет нанесен долгосрочный ущерб, считает экономист.

Рейтинговое агентство Fitch включило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Великобритании на пересмотр с возможностью понижения. Специалисты агентства считают, что Brexit без сделки может способствовать рецессии в экономике.

