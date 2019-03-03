Прокуратура Башкортостана направила в суд уголовное дело в отношении создательницы кредитно-потребительских кооперативов (КПК), обманувшей вкладчиков на 113 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 3, 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация преступных доходов»)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, с 2009 по 2016 год злоумышленница создала и возглавила семь КПК под наименованиями «Кама», «Кама+» и «Сельчанин». Офисы организаций были открыты в городах Нефтекамск, Янаул, Агидель и семи районах республики.

Организовав широкую рекламную кампанию, кооперативы привлекали клиентов, обещая высокую прибыль от вложений в сумме от 6% до 30% годовых. Высокие дивиденды представители фирм обосновывали успешной инвестиционной деятельностью.

Фактически же организации работали по принципу финансовой пирамиды, который предполагает, что сумма долга перед членами кооперативов постоянно превышала имеющиеся финансовые ресурсы, а проценты ряду вкладчиков выплачивались за счет денежных средств, внесенных новыми клиентами.

Почти за семь лет злоумышленница похитила у 222 потерпевших более 113 млн рублей.

«Денежные средства она использовала на расширение преступного бизнеса и личные нужды. Часть указанной суммы женщина легализовала путем приобретения дома площадью 170 квадратных метров и земельного участка в Нефтекамске, а также дорогостоящих иномарок. На недвижимость был наложен арест, автомобили изъяты в качестве вещественного доказательства», — уточняет ведомство.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Нефтекамский городской суд Башкортостана.