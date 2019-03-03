Участники третьего раунда переговоров между Объединением госслужащих Германии (DBB) и земельными правительствами в Потсдаме пришли к соглашению по вопросу увеличения зарплат бюджетников. Постепенное повышение дохода затронет около 1 млн человек.

В последние дни февраля в Германии началась новая волна забастовок бюджетников. В частности, демонстрации учителей, воспитателей детсадов, врачей университетских клиник, сотрудников ряда органов юстиции, музейных работников и других госслужащих состоялись в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Шлезвиг-Гольштейн и Северный Рейн-Вестфалия.

В организованных различными профсоюзами предупредительных забастовках могли участвовать все госслужащие, кроме чиновников, составляющих около трети всех бюджетников. В связи с демонстрациями были закрыты многие детские сады, а также отменены некоторые занятия в школах и университетах.

DBB требовало повысить зарплаты бюджетникам на 6%, или минимум на 200 евро, и на 100 евро — выплаты практикантам и тем, кто проходит профобучение в госорганах, а также повысить доплату за работу по субботам сотрудникам больниц до 20%.