Самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Крым. Регионом с наибольшим числом жителей с просроченными задолженностями по кредитам оказалась Ингушетия. Об этом свидетельствуют результаты исследования платежной дисциплины жителей российских регионов по итогам 2018 года, проведенного «РИА Рейтинг».

Согласно исследованию, в основе которого лежат данные Центробанка, в 2018 году портфель выданных населению кредитов увеличился на 22,4%, что стало рекордным показателем с 2013-го. В прошедшем году банки предоставили заемщикам кредитов и кредитных лимитов на 12,5 трлн рублей (в 2017-м — 9,2 трлн). При этом в 2018 году резко сократилась доля просроченной населением задолженности перед банками — с 7% до 5,1%. На 1 января 2019 года она составила 760 млрд рублей, уменьшившись на 89 млрд.

Только два региона увеличили долю просроченной задолженности, остальные 83 региона за 2018 год ее сократили. Росла задолженность в Крыму (на 0,5 процентного пункта) и Северной Осетии (на 0,1 п. п.).

Еще в восьми регионах сокращение было в пределах 0,8 п. п. Слабую динамику показали регионы Северного Кавказа, а также северные и богатые природными ресурсами регионы, например Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Якутия, Чукотка и Магаданская область.

Высокая доля просрочки зафиксирована в Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее. Во всех этих регионах доля просроченной задолженности по кредитам населению превышает 7,5%. За прошедший год в последнюю пятерку опустилась Республика Северная Осетия – Алания, а улучшить свои позиции смогла Кабардино-Балкария.

Сильнее всего доля просрочки в 2018 году снизилась в Ингушетии, где она за прошедший год уменьшилась на треть. Несмотря на хорошую динамику, у республики остается самая высокая доля просроченной задолженности (15,9%).

Лидерами по платежной дисциплине остаются Севастополь, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Крым и ЯНАО. При этом в первой пятерке произошли изменения: ранее занимавшая второе место Республика Крым переместилась на четвертую позицию, а Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ поднялись на одну позицию каждый.

Низкая просрочка также зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе, Чувашии, Удмуртии, Мордовии и Республике Марий Эл. Доля просроченной задолженности по кредитам населения у этих регионов на 1 января 2019 года была ниже 3,7%.



По мнению экспертов, в 2019 году стоит ожидать повторения очень высоких темпов роста рынка кредитования населения, в том числе из-за бурного роста ипотечного кредитования.