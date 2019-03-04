Санкции и политическое давление являются худшими способами вести дела, однако даже в этих условиях у России и Болгарии есть возможность развивать сотрудничество в разных сферах. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд» в преддверии своего визита в Софию.

«Мы переживаем достаточно сложный период во взаимоотношениях между Россией и Евросоюзом, куда входит и Болгария. Экономические санкции и политическое давление, которое ЕС оказывает на Россию с подачи Соединенных Штатов, — худший способ вести дела с другими странами. На пользу это не пошло никому», — сказал Медведев.

Он при этом считает важным, что «даже в таких сложных условиях российско-болгарские торгово-экономические связи продолжают развиваться, хотя и не в полную силу». «В минувшем году двусторонний товарооборот составил около 3,5 миллиарда долларов, то есть почти не изменился, хотя еще в 2017 году смог вырасти на 24%. При этом наш товарооборот со всем Евросоюзом активно увеличивается второй год подряд», — сказал глава Кабмина РФ.

«Нам всем надо быть активнее и вместе искать варианты взаимодействия. Мы это делаем», — продолжил Медведев, напомнив, что в 2018 году (после трехлетнего перерыва) возобновила свою работу российско-болгарская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.