Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,1% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 480,37 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,08% до отметки 1 188,3.

«Индекс Мосбиржи последние две с половиной недели находится в диапазоне 2 450—2 500 пунктов, в последнюю неделю консолидируясь преимущественно в верхней половине диапазона. На наш взгляд, данный диапазон пока по-прежнему сохраняет актуальность, однако улучшение аппетита к риску на глобальных рынках может способствовать росту индекса к верхней границе и возможному тесту уровней 2 500—2 520 пунктов. Среднесрочно по-прежнему видим потенциал для обновления исторических максимумов по индексу Мосбиржи», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.