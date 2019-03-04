Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 20 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:03 мск 65,75 рубля, курс евро понизился на 15 копеек, до 74,72 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российскую валюту вдохновляют успешные торговые переговоры США и Китая, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.



«США и Китай находятся на финальном этапе переговоров по прекращению торговой войны. Есть информация, что Пекин готов снизить тарифы и другие ограничения на американскую продукцию, а Вашингтон рассматривает возможность отмены большинства тарифов на китайские товары», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, при снижении курса доллара ниже 65,7 рубля цена отправится к уровню 65,51 рубля. «На сегодня он является основной целью», — уточняет Антонов.

По паре евро/рубль он ожидает снижения до 74,55.

Впрочем, нефть пока не спешит отыгрывать американо-китайский позитив, оставаясь вблизи 66 долларов за баррель, продолжает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он допускает, что на рынке еще остался страх того, что президент США Дональд Трамп вновь может принять меры для недопущения роста котировок.

