Арбитражный суд Московского округа подтвердил отказ двум компаниям во взыскании более 327 млн рублей убытков с Пробизнесбанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), говорится в постановлении суда.

Заявление было направлено в столичный арбитраж ООО «ВЭЙ М» и ООО «НЕО Инжиниринг», которые являются кредиторами банка.

Однако Арбитражный суд Москвы 19 сентября 2018 года отклонил заявление кредиторов. Ввиду недоказанности совокупности условий, необходимых для применения ответственности в виде взыскания убытков, а также недоказанности их наличия и размера, требования заявителей не подлежат удовлетворению, говорится в определении суда.

Это не первый иск кредиторов банка о взыскании убытков с управляющего.

Арбитраж Москвы в августе 2018 года отклонил иск компании «Автоцентр» о взыскании около 292 млн рублей убытков с Пробизнесбанка в лице АСВ.

Заявитель отметил, что в период осуществления АСВ функций временной администрации банка (10 и 11 августа 2015 года) был произведен ряд операций по списанию денежных средств с корреспондентского счета Пробизнесбанка на сумму более 1 млрд рублей.