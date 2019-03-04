Чистая прибыль группы «АльфаСтрахование» по итогам 2018 года достигла 11 млрд рублей, увеличившись вдвое. В 2017 году этот показатель составлял 5,42 млрд рублей. Сборы группы за 2018 год (без ОМС) составили 157,6 млрд рублей против 125 млрд за 2017 год (+26,1%). Наибольший рост – практически вдвое наблюдался в сегментах ОСАГО (с 18 млрд до 35,5 млрд рублей, +97,4%) и страхования имущества физических лиц (с 3,8 млрд до 7,3 млрд рублей, +93,4%). Сельхозстрахование выросло на 52,9%, с 440 млн до 672,6 млн рублей.

Также значительно увеличились сборы в страховании имущества юридических лиц (с 5,2 млрд до 6,7 млрд рублей, рост 28,5%), каско (с 15,3 млрд до 18,5 млрд рублей, +21,3%), страховании ответственности (с 1,3 млрд до 1,5 млрд рублей, рост 15,8%), ДМС (с 12,1 млрд до 14 млрд рублей, рост 15,6%), в добровольном ОПО (с 64,4 млн до 74,3 млн рублей, рост 15,4%), ОСОПО (со 183,7 млн до 206,1 млн рублей, рост 12,2%), страховании финансовых рисков (с 4,4 млрд до 4,9 млрд рублей, рост 10,4%).

Сборы в авиастраховании выросли на 7,9% (с 1,3 млрд до 1,4 млрд рублей), страховании жизни – на 6,9% (с 52,3 млрд до 55,9 млрд рублей), в НС – на 0,4% (с 6,31 млрд до 6,33 млрд рублей).

«Прошедший год стал успешным для компании. Прибыль растет благодаря развитию онлайн-канала и, в частности, активному росту онлайна на рынке ОСАГО, – говорит Вера Маммадова, финансовый директор, заместитель генерального директора «АльфаСтрахования». – Динамика сборов обусловливается клиентоориентированностью компании – несмотря на достигнутый уровень дигитализации и возможности онлайн-урегулирования по наиболее массовым продуктам, «АльфаСтрахование» находится в постоянном поиске технологий, которые сделают процесс страхования и урегулирования еще проще».

В группу «АльфаСтрахование» входят АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования».