МТС Банк с 4 марта предлагает новый вклад «МТС ХХL Плюс».

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Срок — 12 и 18 месяцев. Доходность составит 8% и 7,7% годовых соответственно.

Дополнительные взносы предусмотрены не позднее 30 календарных дней с даты оформления договора.

Расходные операции невозможны. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов — в конце срока. Открыть вклад можно в отделении банка, а также через интернет-банк или мобильный банк до 31 мая.