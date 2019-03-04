БыстроБанк повысил ставки по двум рублевым вкладам.

По «Доходному плюс» увеличена ставка на срок от 366 до 547 дней с 7,5% до 8% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Пополнение возможно. Выплата процентов — в конце срока.

«Пополняемый — Пенсионный» (от 1 тыс. рублей на два года) можно оформить под 5,5% годовых (ранее — под 5%). Дополнительно начисляется 2% годовых в рамках бонуса «Юбилейный». Кроме того, для вкладчиков, получающих пенсию на счет «Пенсионный», предоставляется «Бонус за перевод пенсии» в размере 0,5% годовых. Вклад пополняемый. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.