На прошлой неделе компания опубликовала результаты за IV квартал 2018 года, показав рост выручки от рекламы на 38%

Финансовые результаты Mail.Ru Group вдохновили аналитиков на позитивные рекомендации в отношении ее акций. На прошлой неделе компания опубликовала результаты за IV квартал 2018 года, показав рост выручки от рекламы на 38%. Без учета поискового сегмента выручка выросла на 43%, подсчитали в Sberbank CIB.

«Результаты Mail.Ru Group за четвертый квартал 2018 года и прогноз на 2019 год превзошли консенсус-прогнозы», — отмечают аналитики инвестбанка Светлана Суханова и Оксана Мустяца.

По их мнению, катализатором для роста акций компании будет информация о закрытии сделки с AliExpress Russia и о планах деконсолидировать сервисы Delivery Club и «Юла». Они рекомендуют покупать акции Mail.Ru Group, ожидая роста их стоимости до 40,66 доллара за акцию. На данный момент бумаги компании торгуются на уровне 23,95 доллара.

Оптимизм аналитиков поддерживают и прогнозы менеджмента Mail.Ru. Там ожидают, что в 2019 году выручка увеличится на 18—22% до 85—88 млрд рублей. При этом EBITDA по МСФО 16 ожидается в пределах 32—34 млрд рублей. В «БКС Глобал Маркетс» указывают, что этот результат включает положительный эффект от перехода на форму отчетности МСФО 16 (3,5 млрд рублей в 2018 году) и не учитывает Delivery Club и «Юлу», поскольку компания может выделить эти сервисы в партнерства. Аналитик инвесткомпании Мария Суханова ожидает, что рост выручки компании ускорится во втором полугодии, а стратегия и размер инвестиций в сервисы будут зависеть от того, проведет ли компания выделение активов.

«Если эксперименты окажутся неудачными, они будут быстро закрыты», — считает она. По оценкам БКС, потенциал роста акций Mail.Ru Group составляет 39%.

В «Уралсиб Брокере», наоборот, считают, что планы компании выглядят чересчур агрессивными.

«Ожидания компании на 2019 год предполагают существенное улучшении рентабельности, что может оказать поддержку котировкам акций Mail.Ru в краткосрочной перспективе. В то же время такой прогноз выглядит достаточно оптимистично, и риск его недостижения, по нашему мнению, достаточно велик», — написал аналитик инвесткомпании Константин Чернышев в обзоре.

Несмотря на рост выручки и ожидания повышения рентабельности бизнеса в 2019 году, он рекомендует инвесторам избавляться от бумаг Mail.Ru Group. По оценкам «Уралсиба», в перспективе котировки акций Mail.Ru могут потерять 56%.