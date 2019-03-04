Компания «Билайн» представила линейку новых бизнес-решений на базе облачной платформы BeeCloud, которые направлены на удовлетворение инфраструктурных IT-потребностей среднего и крупного бизнеса.

По словам директора по крупному бизнесу ПАО «ВымпелКом» Евгения Коробова, в пакет бизнес-решений входят: DRaaS (Disaster Recovery) для онлайн-восстановления IT-систем Beeline; BackUp для профессионального резервного копирования и хранения данных; размещение систем «1С» и «Highload»; универсальная инфраструктура для виртуальных АТС Asterisk и модернизация IT-систем без капитальных затрат, соответствующие ФЗ «О персональных данных», говорится в пресс-релизе компании.

Также в BeeCloud можно разместить и защитить высоконагруженные IТ-системы и базы данных. При этом преднамеренные атаки эффективно предотвращаются системой Anti-DDoS.

Также в рамках решения по гибкому отказоустойчивому хранению BeeCloud Storage предоставляется запущенный в марте 2018 года сервис объектного хранилища.