Рост доли китайских акций в индексе MSCI обернется оттоком капитала из России, считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.



Как сообщил провайдер, к ноябрю 2019 года планируется в три этапа нарастить вес китайских акций класса А в биржевых индексах. Коэффициент включения повысится с 5% до 20%. Решение MSCI увеличит спрос на китайские бумаги со стороны американских и европейских институциональных клиентов (а это фонды с активами 1,9 трлн долларов) и может способствовать притоку в них 60 млрд долларов за девять месяцев, подсчитал Луцко.

По мнению аналитика, это может привести к оттоку капитала из российского фондового рынка. С учетом низкой доли страны в индексе MSCI EM (3,3%) речь идет о сумме в 100 млн долларов. Это достаточно небольшая величина, учитывая объем притока денег нерезидентов на российский рынок.

По данным EPFR Global, с начала года они вложили в фонды, инвестирующие в российские бумаги, 557 млн долларов, при этом фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке, получили отток в 182 млн.

В последние две недели инвесторы выводили деньги из фондов, ориентированных на Россию: за неделю, закончившуюся 27 февраля, они забрали 21 млн долларов, а неделей ранее отток составил 136 млн, свидетельствуют данные EPFR.