Локо-Банк понизил ставку по программе «Локо-Авто Престиж» на 0,5 процентного пункта. Оформить ссуду на приобретение нового автомобиля теперь предлагается по ставке от 15,4% до 17,9% годовых.

Минимальный первоначальный взнос остался без изменений и составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости машины. Минимальная сумма займа составляет 250 тыс. рублей, а максимальная достигает 5 млн рублей. Кредит выдается на срок до семи лет. Процентная ставка уменьшится на 3 п. п. при оформлении полиса страхования жизни и здоровья заемщика. Ставка по кредиту будет увеличена на 2 п. п., если заемщик не будет вносить денежные средства на счет в банк за десять дней до наступления даты ежемесячного платежа.

«Указанные процентные ставки применяются при предоставлении полного пакета документов. При кредитовании без подтверждения дохода процентная ставка будет увеличена на 1 процентный пункт. Также в первый месяц кредитования банком взимается надбавка в размере 1,5 п. п. к действующей процентной ставке», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.