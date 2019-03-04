Ранее глава МЭР сказал, что ему было бы интересно поработать на посту президента России

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на своей странице в Facebook заявил, что ему надо лучше работать на текущем рабочем месте. Таким образом он прокомментировал свои слова о том, что «работа президента интересна любому управленцу».



«Говоришь об одном. Чтобы повысить читаемость и накрутить переходы — заголовок придумывается совсем о другом. А затем все подхватывают — и понеслось», — объяснил он. «Специально напишу здесь. Мне до уровня президента как до Луны. Мне и на текущем рабочем месте надо работать гораздо лучше, чтобы заслужить звание «хорошего профессионального» министра и выполнить поставленные задачи», — подчеркнул Орешкин.

Ранее он сказал, что ему было бы интересно поработать на посту президента России. «Я всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал. Поэтому могу рассуждать только абстрактно. Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», — сказал Орешкин в ходе общения со слушателями Академии журналистики «Коммерсанта».

«Но главное, конечно же, это не интерес, главное — есть ли польза для страны и людей», — отметил он.

При этом, по его мнению, работа президента «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки». «Посмотреть даже на мою текущую занятость. Помимо большой нагрузки на рабочем месте, постоянная необходимость перемещения, совещания с президентом, премьером, вице-премьерами… Мозг должен переключаться моментально между разными темами, а работать заканчиваешь глубоко за полночь. И понятно, что чем выше уровень, тем больше нагрузка. И, если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая», — сказал Орешкин.